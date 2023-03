Smarrito zaino con documenti della figlia, la richiesta di aiuto della madre

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la richiesta di aiuto di una giovane mamma.

Sabato 18 marzo tra le 20:40 e le 23 mi è stato portato via lo zaino del passeggino (di colore nero, marca Mast Swiss, come nella foto) fuori dalla mia auto. Per distrazione lo abbiamo appoggiato accanto alla macchina parcheggiata sul piazzale in via Fianona 1 accanto al cimitero ed è sparito. Oltre al danno di aver perso tutte le cose utili che ti servono quando sei fuori casa, e lo zaino che era un regalo per la nascita, dentro c’era il libretto sanitario di mia figlia con le vaccinazioni e i dati della sua nascita e sviluppo di crescita. Se qualcuno lo vedesse o lo ritrovasse vi sarei grata di contattarmi o di lasciarlo presso qualcuno che possa restituirmelo. Offro ricompensa pur di non perdere tutto.