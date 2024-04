"Litorale di Barcola chiuso senza servizi ed accesso al mare per disabili" (SEGNALAZIONE)

Gallery



Magnifica giornata estiva, tutti al mare, peccato che non si possa accedere al mare per il primo bagno della stagione o ai servizi igienici, i turisti e i triestini allungano il collo e non capiscono il perche sia tutto transennato, si potrebbe prendere la tintarella e fare il bagno. Caro sindaco ci auguriamo che quanto prima provveda ad rendere agibile il litorale di barcola, per tutti, anche per i disabili.