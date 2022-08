Pirata della strada in via Giulia, investe una giovane e scappa

TRIESTE - Una giovane di 21 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un automobilista che si è dato alla fuga. L'episodio è avvenuto verso le 15.30 di oggi 30 agosto, all'incrocio tra via Kandler e via Giulia. La giovane studentessa era appena scesa dall'autobus e stava attraversando le strisce pedonali quando una Citroen C3 di colore blu l'ha investita. La persona alla guida, secondo quanto riferito da un testimone presente sulla scena e sentito dalla Polizia Locale, ha proseguito in direzione San Giovanni. "Si è fermato solo un attimo alla rotonda di piazza dei Volontari Giuliani, ma poi è ripartito".

La ragazza è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118, presenti sulla scena con ambulanza e automedica. Sul posto anche i carabinieri per la viabilità e la Polizia Locale, che avrà competenza per le indagini. Disagi al traffico veicolare.