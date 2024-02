Anziano investito in bici a Gorizia: è grave

GORIZIA - Un uomo di 86 anni in sella a una bici è stato investito da un’auto a Gorizia. E’ il secondo grave trauma cranico occorso nel capoluogo isontino nella mattinata di oggi, dopo la caduta di un’operaio nei pressi del castello. L’86enne stava viaggiando sulla bicicletta in via Lungo Isonzo Argentina quando, per cause ancora al vaglio da parte della autorità, è stato urtato da un’auto, venendo poi sbalzato per quattro metri. L’uomo è stato quindi soccorso dal personale del 118, che lo ha stabilizzato, intubato e portato a Cattinara con l’ambulanza e l’automedica, poiché l’elisoccorso era impegnato in un altro intervento. Non sarebbe in pericolo di vita anche se le sue condizioni sono serie. I sanitari sono stati inviati sul posto dalla centrale operativa Sores insieme alle forze dell’ordine.