Auto contro scooter: due feriti a Cattinara

TRIESTE - Due persone, un uomo e una donna, sono state soccorse dal personale medico infermieristico, nel pomeriggio di oggi, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Duino Aurisina, lungo la regionale 14, all'altezza della viabilità che porta al Villaggio del Pescatore. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato del Commissario di Duino, si sono scontrati uno scooter e una vettura.

Nell'impatto, le due persone che viaggiano sullo scooter sono rimaste ferite (una è finita contro il cristallo anteriore della vettura). Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, inviati dalla Sores, con un'ambulanza proveniente da Santa Croce, l'automedica proveniente da Opicina e l'elisoccorso.

L'équipe sanitaria ha preso in carico le due persone che poi sono state trasportate entrambe all'ospedale di Cattinara: l'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso (ha riportato diversi traumi, al capo e nella parte bassa del corpo) in condizioni serie - stabile, cosciente -; la donna è stata trasportata con l'ambulanza con a bordo il medico dell'automedica, con ferite non gravi. Illesi i due occupanti la vettura. Sul posto anche i Vigili del fuoco.