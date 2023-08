Incidente in via Timeus: scooterista all'ospedale

TRIESTE - Un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scooter si è verificato intorno alle 19 di oggi, 20 aprile, in via Timeus, angolo via Crispi. Ad avere la peggio è stata la persona in sella alle due ruote, che è stata trasportata a Cattinara dagli operatori sanitari intervenuti sul posto. A causa del sinistro il traffico sta subendo qualche rallentamento. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco.