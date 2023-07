Autobus finisce contro un muretto e rompe un semiasse: via Bonomea chiusa al traffico

TRIESTE - Un incidente stradale ha coinvolto un autobus di linea nel tardo pomeriggio di oggi, 26 luglio, in via Bonomea. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30 quando, per cause ancora da accertare, l'autobus è finito contro un muretto, rompendo il semiasse. Fortunatamente, nonostante l'impatto, non si registrano gravi conseguenze per i passeggeri a bordo dell'autobus. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del fuoco. Questi ultimi, con l'ausilio di un'autogru, stanno lavorando per rimuovere l'autobus incidentato. La strada è stata quindi temporaneamente chiusa al traffico.