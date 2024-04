Brutto incidente in Friuli, due motociclisti gravi: uno a Cattinara

UDINE - Grave incidente in moto in Friuli: due motociclisti rimangono feriti in modo serio e uno di loro viene trasportato in elicottero a Trieste. L'altro è stato invece portato all'ospedale di Udine in ambulanza. E' successo nella mattinata di oggi, poco dopo le 11:30, lungo la strada statale 356 nel territorio comunale di Attimis, in provincia di Udine. Le dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sa che i due, un uomo di 50 anni e uno di 51, sono stati portati in ospedale dal 118 in codice rosso e le loro condizioni sono gravi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Cividale