Si scontrano e finiscono contro un muro, illese due donne, strada bloccata in Carso

AURISINA - È successo intorno a mezzogiorno di oggi lunedì 6 marzo lungo la Sp1 poco prima del centro di Aurisina, quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina, due autovetture si sono scontrate finendo la corsa contro un muro di recinzione. A bordo delle auto due donne triestine rispettivamente di 60 e 27 anni, che non hanno riportato traumi. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e ai Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, una pattuglia della Radiomobile di Aurisina e una dei Carabinieri di Villa Opicina, per la viabilità in un punto in cui il tracciato della provinciale disegna una doppia curva. I rilievi dell'incidente sono in corso a cura dei Carabinieri di Aurisina.