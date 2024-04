Caduta in bici a Grado: donna 40enne in ospedale

GRADO - Una donna di 40 anni cade dalla bici e viene portata in pronto soccorso: è successo alle 16:30 di oggi, sabato 13 aprile, a circa 500 metri dal ristorante Da Piero in Località Belvedere. La ciclista, per motivi al vaglio dei carabinieri di Monfalcone, accorsi sul posto, è caduta rovinosamente al suolo e si è reso necessario l'intervento del 118, che l'ha trasportata in ambulanza all'ospedale di Monfalcone per le cure del caso. Le sue condizioni di salute non sono gravi.