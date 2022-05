Tragedia inaspettata dopo lo schianto in ex Gvt: morto uno dei feriti

Non ce l'ha fatta il conducente dell'auto che ieri ha imboccato la SS 202 contromano, schiantandosi in un frontale con una vettura che arrivava in senso opposto. L'uomo, un anziano intorno agli 80 anni di nazionalità austriaca (non tedesca come trapelato inizialmente), sarebbe deceduto intorno alle tre della notte tra il 24 e il 25 maggio nel pronto soccorso di Cattinara. A provocare la morte pare siano state delle complicanze dovute all'impatto e aggravatesi nelle ore successive, ma l'esatta causa del decesso è ancora da stabilire. Dopo lo schianto entrambi i conducenti non sembravano in pericolo di vita.