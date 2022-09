Brutto frontale in Costiera, in tre a Cattinara

Brutto frontale questa mattina verso le 11 lungo la strada Costiera. Tre persone sono rimaste coinvolte nel sinistro e sono state trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118. Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Miramare, è avvenuto all'altezza di Marina di Aurisina, nei pressi della strada che conduce alla spiaggia di Canovella degli Zoppoli. Coinvolte una Fiat Punto e una Volkswagen Passat. L'impatto è stato violento e le auto hanno finito la loro corsa a ridosso della parete di roccia. Le condizioni delle persone coinvolte non sono gravi.