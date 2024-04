Terribile schianto a San Giuseppe, morto motociclista

TRIESTE - Una persona in sella ad una motocicletta è deceduta dopo un terribile schianto avvenuto nella tarda serata di oggi 10 aprile nei pressi di San Giuseppe della Chiusa. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, volando sull'asfalto per oltre 20 metri ed andando a sbattere contro un'altra auto. Il conducente del veicolo a quattro ruote è rimasto ferito e il 118, accorso sul posto con automedica e ambulanza, l'ha trasportato a Cattinara. La ricostruzione della dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. La notizia è in aggiornamento

Aggiornamento delle 20:56

Aveva una sessantina d'anni il motociclista deceduto questa sera nello schianto di San Giuseppe. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava in sella al mezzo a due ruote quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo, andando a sbattere contro il guard rail e poi contro un'auto parcheggiata poco distante. Nell'impatto è rimasto ferito un uomo che si trovava nei pressi della vettura. Il motociclista viaggiava a poco distanza di un amico, in sella ad un mezzo a due ruote. Nel sinistro, secondo informazioni da confermare, potrebbe essere rimasta coinvolta anche un'altra vettura. Non si conoscono le generalità dell'uomo deceduto.