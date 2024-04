Incidente con sversamento in via dell'Istria: centauro cade dalla moto e si ferisce

TRIESTE - Cade rovinosamente a terra con la moto e si ferisce, inoltre l'incidente produce uno sversamento di carburante. E' successo in via dell'Istria, all'altezza dell'Eurospar, intorno alle 16:00 di oggi, domenica 14 aprile. Per cause al vaglio della polizia locale, accorsa sul posto, un uomo di mezza età è caduto dal veicolo senza l'apparente coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118, che ha portato il ferito a Cattinara in condizioni non gravi, con probabili traumi agli arti inferiori. Considerato lo sversamento, si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione nell'attraversare la zona.