Incidente tra auto e scooter in ex Gvt: disagi al traffico

TRIESTE - Uno scooter tampona un'auto in ex Gvt, e il motociclista rimane ferito. È successo intorno alle 13:30 sulla rampa per l'ingresso a Valmaura in direzione Molo VII. Stando alle prime ricostruzioni, per motivi al vaglio delle forze dell'ordine uno scooter Kymco si è scontrato contro una Fiat Punto e il conducente sessantenne del mezzo a due ruote è caduto a terra. È stato portato a Cattinara dagli operatori sanitari del 118 in condizioni non gravi. La strada è stata chiusa per circa un'ora, creando disagi al traffico. Sul posto le forze dell'ordine.