Restano gravi l'uomo e la donna investiti a San Giovanni e Barcola

TRIESTE - Rimangono gravi le condizioni di salute di un uomo e una donna vittime di altrettanti investimenti, avvenuti negli ultimi giorni e rispettivamente nei pressi di un attraversamento pedonale alla rotonda del Boschetto e all'altezza del Pane Quotidiano, a Barcola. In entrambi i casi le persone, 66 anni l'uomo e 63 la donna, in occasione dell'incidente si trovavano sulle strisce pedonali. Ai sanitari del 118 accorsi sul posto le condizioni dei due erano apparse fin da subito molto gravi. Nel primo caso l'uomo era rimasto vittima anche di un arresto cardiaco, subito dopo l'investimento. Nella giornata di ieri si era registrato un altro incidente che aveva coinvolto un pedone, investito in via Baiamonti.

Cassonetti e parcheggi limitano la visuale

Tre gravi investimenti quindi nell'arco di pochi giorni. Come appurato in loco, ma anche in virtù di diverse segnalazioni, alcuni attraversamenti pedonali non sarebbero particolarmente visibili. Quello della rotonda del Boschetto, ad esempio, è preceduto da dieci stalli per mezzi a due ruote, preceduti a loro volta da diversi cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Una sorta di "barriera" che non facilita la visuale ai conducenti dei mezzi che provengono da città e procedono in direzione del rione di San Giovanni. Considerazioni che non vogliono essere un alibi per gli automobilisti che spesso percorrono questa strada ad elevate velocità, né tantomeno irrispettose nei confronti delle vittime, bensì la segnalazione di alcune criticità evidenti e che, se analizzate, potrebbero ridurre i rischi che si possono correre sulle strade. Pedoni ed automoblisti.