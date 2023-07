Investimento in via Giulia: ancora grave il 66enne

TRIESTE - Il 66enne, investito ieri in via Giulia e portato in serie condizioni a Cattinara, è ancora grave e in prognosi riservata. L'uomo era stato travolto da un'auto guidata da una donna, anch'essa portata in ospedale, sotto shock e in codice verde. Il 66enne aveva subìto un forte trauma cranico ed era sopraggiunto l'arresto cardiaco, poi gli operatori del 118 hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare e l'hanno trasportato d'urgenza in ospedale.