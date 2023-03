Tamponamento a catena a Ronchi: tre mezzi conivolti, un ferito

Una persona è rimasta ferita a seguito di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi in prossimità dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Si tratta di un tamponamento a catena le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Sul posto gli operatori del 118 con un'ambulanza proveniente da Monfalcone, inviati dalla Sores, e i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. La persona rimasta ferita è stata presa in carico dai sanitari e quindi trasportata in condizioni non gravi all'ospedale di Monfalcone.