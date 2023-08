Tamponamento in centro e chiusure per riprese film: traffico in tilt

TRIESTE - Traffico congestionato nel centro cittadino in seguito a un tamponamento in corso Cavour, ma la viabilità ne ha risentito anche per le chiusure in alcune vie a causa delle riprese del film Amazon "Heads of State". Il traffico si è concentrato principalmente sulla direttrice piazza Libertà - Corso Cavour - via Milano, con disagi anche in via Roma (nella foto) e limitrofe. In merito all'incidente, un tir avrebbe toccato un'auto in corso Cavour, senza causare feriti. Sul posto la polizia locale.