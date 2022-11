"Lavori davanti alla scuola materna, pericolosa chiusura del marciapiede", la segnalazione

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice

"Volevo avvisare che da oggi hanno chiuso per lavori il marciapiede fuori dalla scuola materna e primaria Sergio Laghi in strada di Fiume (risulta fino al 31/12). Hanno messo un cartello con "pedoni sul lato opposto". Be, se andate a controllare, non c'è un lato opposto. C'è il marciapiedi che però poi va in discesa giù per i curvoni direzione Ippodromo. Il tutto è/sarà molto pericoloso e sinceramente avevano tutto il tempo questa estate

.