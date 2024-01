Migranti: incendio nella notte al Silos (VIDEO)

TRIESTE - Forse per proteggersi dal freddo oppure per cucinare qualcosa, alcuni migranti accampati al Silos hanno acceso un fuoco, ma la situazione è sfuggita di mano e le fiamme si sono estese più del previsto. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. E' successo nella notte tra lunedì 15 martedì 16 settembre nella struttora fatiscente di via Flavio Gioia. Nei prossimi giorni, come dichiarato dall'assessore regionale alla sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti, saranno effettuati ulteriori trasferimenti di migranti arrivati a Trieste dalla rotta balcanica e sarà istituito un nuovo presidio delle forze dell'ordine in zona, all'ingresso del Porto Vecchio da largo Città di Santos.