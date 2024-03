L’artista Elisabetta Maresio dipinge un quadro dedicato alle commesse di Corner e Urban

TRIESTE - L’artista, conduttrice di programmi radiofonici e e attrice Elisabetta Maresio dipinge un quadro per ringraziare le commesse di Corner e Urban in via Mazzini, in occasione della Giornata internazionale della donna. Il quadro ritrae una donna in uno scenario floreale e che regge nella mano un cartello con il simbolo 8=infinito. Non solo a simboleggiare un otto marzo che deve essere celebrato ogni giorno, ma anche a sostegno della professionalità che le addette vendita di Corner mettono ogni giorno a disposizione dei clienti..

Elisabetta Maresio è artista, pittrice, conduttrice di programmi radiofonici e video, attrice, curatrice di installazioni artistiche, psicoterapeuta e social designer. A Trieste è responsabile della Wall of Dolls Onlus, fondata da Jo Squillo, installazione artistica e movimento volto a sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Con le sue opere è stata scelta per la Biennale Internazionale Donna di Trieste nel 2020, successivamente ha partecipato all’esposizione Sketching India Vol.1 2021 organizzata da Port Art Woman. Nelle sue opere respiri di femminilità e messaggi sociali più o meno espliciti. Al momento le sue opere sono esposte in una mostra personale nel palazzo della Loggia di Noale (VE).