Il terzo topolino a misura di disabilità: una nuova sedia per l'accesso in mare (VIDEO)

TRIESTE - Una speciale sedia permetterà anche ai bagnanti con disabilità di prendere il bagno in mare al terzo Topolino. La novità è stata presentata oggi dall'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli, che ha spiegato come la sedia sarà custodita nel magazzino dello stabilimento e sarà messa a disposizione degli utenti ogni mattina. Il dipartimento servizi e politiche sociali si è attivato per acquistare l'attrezzatura con l'aiuto di addetti ai lavori e sportivi come l'atleta olimpionica Rosanna Brunetti. Durante la conferenza stampa è stata effettuata una dimostrazione del servizio con un volontario, aiutato dal personale di salvamento.

"E' stato realizzato in pochi giorni - ha detto l'assessore Tognolli - quello che sembrava un piccolo sogno ma oggi si è concretizzato. Una bella pagina per la nostra città perché quando rispondiamo alle esigenze di una persona portatrice di disabilità facciamo del bene anche a tutta la nostra comunità, quindi attenzione dai servizi sociali a quelle che sono le problematiche concrete delle persone con diabilità ma anche con la visione complessiva, sistemica e strategica. In particolare quella che stiamo dedicando al delicato tema che deriva dalla legge 16, che prevede il trasferimento delle competenze nel mondo della disabilità dal Comune all'Asugi, passaggio molto delicato che sta richiedendo la nostra attenzione".