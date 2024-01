Nello spot della Coca Cola spunta il tram: "Xe le 11:30, 'ndemo a veder"

TRIESTE - Su Whatsapp appare la dicitura "inoltrato molte volte", il che non permette di risalire all'origine temporale della sua realizzazione, ma dà la misura di quanto sia circolato tra i cellulari dei triestini e non. Il tram di Opicina, inchiodato al palo da ormai oltre sette anni, diventa così il protagonista di una parodia in video "cucita" sul celebre spot della Coca Cola degli anni Novanta. La musica è quella di sempre. Etta James con "I just want to make love with you" fa da colonna sonora all'esodo di impiegate verso la grande vetrata dell'ufficio, da dove ogni giorno, sempre alla stessa ora, osservare trasognanti l'operaio a torso nudo.

Nel video parodia la febbre sale alle 11:30. Il viavai di donne e il passaparola dialettale trasformano il momento in grande attesa fino a quando, dopo il cambio di inquadratura, al posto del maschio alfa, spunta il tram di Opicina. "I don't want you to be no slave, I don't want you to work all day" è un'escalation di emozioni che dura 39 secondi, tanto quanto durano le riprese di una vettura intenta, come non si vede da tempo, a percorrere la famosa trenovia. "Speremo che el duri", è l'ultimo commento. "But I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooohooo".

Impossibilitati a reperire l'origine del video, rimaniamo a disposizione per l'assegnazione dei credit.