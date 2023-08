Violento temporale a Trieste: il VIDEO

Molti disagi in città per il "nubifragio" che ha allagato diverse vie del centro cittadino. Nei video si possono notare il cielo "oscurato" e il forte vento che scuote gli alberi, oltre a tombini saltati e pioggia intensa. Tra le zone riprese via Battisti, viale XX Settembre, e il canale di Ponterosso visto dal supermercato Despar di via Rossini (video di Marco Parma)