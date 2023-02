Al Toti sei incontri gratuiti dedicati al mondo del cosplay

Al Polo Giovani Toti | Youth Center arriva la serie di laboratori "L'arte del Cosplay - Dal film alla fiera", ideata da Samantha Micucci e Rachele Rodio che condividono la passione per il cosmaking e il cosplaying anche nell’associazione “Ruoleggi dei Caraibi”, accreditata al PAG Progetto Area Giovani che festeggia quest’anno i 15 anni di attività. Nell’ambito del progetto CAD Coinvolgimento Attivo Democratico le due conduttrici sono coinvolte a diverso titolo: entrambe, infatti, sono state selezionate e premiate al contest DONART che invitava i giovani a raccontare la propria città con un progetto artistico e Samantha è attualmente titolare di una borsa lavoro al Polo Giovani Toti | Youth Center.

Il Cosplay tra recitazione e pittura

Improvvisazione e recitazione, cucito, pittura, prop making. Il Cosplay è il comune denominatore di tutte queste attività, un hobby nato in Giappone più di trenta anni fa. “Cosplay” è una parola formata dalla fusione dei termini inglesi costume ("costume") e play ("interpretazione"), che racchiude in sé il concetto di legame stretto fra arti manuali e interpretative per la riproduzione di personaggi tratti da film, animazione e simili attraverso lo studio del carattere ma anche dei vestiti e degli accessori appratenti a quel dato personaggio.

I sei incontri

Queste arti verranno esplorate e praticate nei sei incontri che prenderanno avvio il prossimo 23 marzo e seguiranno ogni giovedì dalle 17:00 alle 20:00 fino al 27 aprile. Verranno fornite le basi di sartoria, prop making, make-up artistico e wig styling attraverso un percorso che porti anche alla creazione di un gruppo coeso. Le attività, gratuite, sono rivolte ai giovani dai 16 ai 35 anni.

Come iscriversi

Per iscriversi basta inviare una mail a pologiovani.toti@comune.trieste.it o inviare un messaggio whatsapp al 347-4487964. Per maggiori informazioni pag.comune.trieste.it Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anni 2020-2021. Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Trieste e l’Ufficio Scolastico Regionale FVG.