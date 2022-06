Venerdì mostra, domenica mercatino: grande weekend in piazzetta Barbacan

Grande weekend all'insegna dell'arte e della creatività in piazzetta Barbacan. Si parte venerdì 17 giugno con l'inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Barcola di Andrea Arduini, per poi continuare sabato 19 giugno con il design market più amato dai triestini, "Barbacan Produce".

"Barbacan Produce"

Dalle 17 alle 22, in piazza Barbacan e dintorni, fino alla scalinata di Santa Maria maggiore, si daranno appuntamento ben 80 espositori provenienti da tutta Italia, Slovenia e Croazia. Designers, artigiani ed artisti, selezionati con cura dall’organizzazione, proporranno prodotti di alta qualità che spaziano dal gioiello contemporaneo all’ abbigliamento, dall'illustrazione ai prodotti per il benessere e tanto altro.

Gli appuntamenti

La serata è ricca di appuntamenti, dislocati in vari punti della manifestazione. Si parte sotto l’arco di Riccardo alle ore 18 per un reading scritto da Matteo Verdiani ed interpretato dai ragazzi di Stolen Word, progetto laboratoriale di “Teatro della comprensione". Alle 18.30, ancora sotto l’arco di Riccardo, un altro reading scritto scritto da Matteo Verdiani e Samuele Ferrante, interpretato dai ragazzi dell’associazione “Fuori orario”.

In piazzetta San Silvestro vi travolgerà Drum Circle, un evento ritmico nel quale chiunque può suonare liberamente, senza parti definite, con la guida del facilitatore Marco Rossignoli, che porta il gruppo da una iniziale fase di scoperta a una fase di consapevolezza musicale nel tempo di un’ora. Per partecipare: tel: 3356462173 - mail: rossignolimarco@yahoo.it (non è necessario saper suonare e non serve portare uno strumento)

Infine alle 21, al calar del sole, sulla scalinata di Santa Maria maggiore, a fianco della chiesa di San Silvestro (androna dei Grigioni), per i più piccini si accenderà la magia delle ombre cinesi. Le favole classiche di Fedro ed Esopo prenderanno vita grazie a Gaia (Zita Fusco). Le sue figurine di carta proiettate dalla luce si racconteranno allietando i bambini, divertendo e dispensando saggi consigli per chi sa ascoltare.

La mostra

Venerdì, negli spazi di Combinè, il mare sbarca in città con "Barcola, quattro mesi per sempre", mostra fotografica di Andrea Arduini. In esposizione trenta fotografie in bianco e nero pronte a raccontarvi la “triestinità” intesa come un modo unico di vivere il mare e la vita.