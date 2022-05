Canti e flashmob per la pace: la manifestazione in piazza Unità

Una manifestazione "per la pace e l'unità" avrà luogo lunedì 9 maggio, alle ore 17.00 in Piazza Unità. Qui la pagina dell'evento su Facebook. L'evento è stato organizzato da un gruppo di "civili pacifisti" residenti a Trieste, che diffondono una nota stampa: "Il 9 maggio 1945 finiva la Seconda Guerra Mondiale in Europa. Per noi, questa data ha un grande significato per due ragioni: è il Giorno dell'Europa, che celebra la pace e l'unità in tutta l'Europa; tuttavia, allo stesso tempo, la propaganda di Putin in Russia l'ha resa una festa militarista, volta a celebrare la vittoria nella "Grande Guerra Patriottica" con parate militari e fuochi d'artificio.

"La manifestazione - spiegano gli organizzatori - è dedicata alla pace e all'unità e, poiché viviamo in una società globale, crediamo che ognuno di noi possa avere un impatto sulla pace nel mondo. Protestando pacificamente proteggiamo i nostri valori di umanità, unità e uguaglianza in risposta alla violenza e alla crudeltà che stanno crescendo in questo momento nel mondo. Saremo in Piazza Unità con una petizione rivolta all'amministrazione locale [link], focalizzata sulla semplificazione delle pratiche burocratiche per i rifugiati e sullo stop al finanziamento della guerra con l'abbandono dei combustibili fossili, specialmente quelli provenienti da paesi sotto dittature. Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione della pace nel mondo.

Il programma provvisorio

17.00-17.15 Raduno

17.15-17.17 Breve introduzione al minuto di silenzio

17.17-17.18 Minuto di silenzio.

"Vorremmo sdraiarci per terra e vogliamo proporre di portare dei tessuti rossi (sciarpe, coperte, ecc.) in modo che le persone possano sdraiarci sopra e questo simboleggia il sangue".

17:20-17.25 Discorso introduttivo all'evento

17:27-17.33 Canzone da cantare1: Imagine

17:35-17.45 Intervento ospite 1

17:47-17.53 Canzone 2: Give Peace A Chance + Enorme bandiera della pace

17:55-18.05 Intervento ospite 2

18:07-18.17 Flashmob FFF

Le maschere dei leader mondiali giocano a calcio o giocano a Risk + Playing Zombie e Måneskin

18:20-18.25 Cantico 3

18:30-18.40 Intervento ospite 3

18:42-18.47 Canzone 4: Inno dell'Unione Europea

Qui verrà chiesto alle persone di tenere gli origami delle colombe della pace (che saranno distribuite in anticipo).

18:50-19.00 Intervento 4

19.02-19.03 Breve introduzione al minuto di silenzio

19.03-19.04 Minuto di silenzio.

19.05. Fine della manifestazione