Maltempo: Carnevale di Opicina rinviato, in forse la sfilata di Muggia

TRIESTE - La sfilata del Carnevale Carsico di Opicina è stata rimandata a sabato 17 febbraio a causa del maltempo previsto per domani, sabato 10. Anche la sfilata delle scuole a Muggia, pogrammata per questa mattina, viene rinviata a data da destinarsi, così come la sfilata di Carnevale dei Ricreatori comunali a Servola e le sfilate di Carnevale rionali di Valmaura e di San Giovanni. Le previsioni del tempo parlano di pioggia e scirocco anche nella giornata di domenica 11 febbraio, pertanto anche la sfilata del Carnevale di Muggia è in forse. Stando a quanto si apprende, la conferma o il rinvio saranno decisi nella stessa mattinata di domenica.