Torna èStoria, l'edizione 2023 è dedicata alle donne

GORIZIA - La XIX edizione di èStoria si svolgerà dal 22 al 28 maggio presso le principali sedi culturali del centro di Gorizia. Protagoniste di questa edizione sono le donne nelle più svariate vesti, epoche, circostanze o professioni secondo un excursus temporale di ampio arco temporale: dalle donne del neolitico, a quelle dell'antico Egitto, al rapporto controverso tra Gesù e le donne. Ma anche le donne eretiche perseguitate nel Medioevo, le donne sante e guerriere, le donne nell'arte e nella scienza. La narrazione del transgender e dell'omosessualità femminile.

In programma quasi 200 eventi di carattere internazionale, più di 300 ospiti e oltre un centinaio di collaborazioni all’interno di un festival tematico maturo e dai connotati culturali precisi. Tra i grandi nomi del festival: Alessandro Barbero, Sara Simeoni, Diane Atkinson, Vittorio Sgarbi, Marcello Flores, Melania Mazzucco, Piergiorgio Odifreddi, Umberto Galimberti e Diego Fusaro.

Le novità

Tra le novità di quest’anno ci sarà il ritorno dei concerti, si comincerà giovedì sera con l’apertura dei Freevoices Show Choir che proporranno il loro teatro-canzone con uno spettacolo dedicato al tema delle donne; il venerdì sarà la volta del concerto del gruppo Accordi Disaccordi che alterna originali sonorità acustiche dal gusto cinematografico, storytelling e attitudini virtuosistiche, creando uno show interattivo con il pubblico. Il sabato si terrà invece la presentazione del libro di Roberta Pedrotti sulle donne di Rossini con l’intervento del soprano Claudia Mavilia accompagnata dal Maestro Alberto Olivo e la domenica lo spettacolo di Valerio Marchi dedicato alla figura di Nellie Bly, grande pioniera del giornalismo investigativo americano.

Il film festival

L'evento è abbinato al film festival, arrivato alla terza edizione. La cerimonia di premiazione, in programma il 23 maggio al Kinemax di Gorizia, omaggerà la produttrice cinematografica Marina Piperno per la seguente motivazione: “prima produttrice donna nell’àmbito del cinema italiano, ha attraversato il secondo Novecento ed è giunta fino ai giorni nostri, intrecciando una passione totalizzante con una grande finezza intellettuale e una straordinaria umanità. Il premio èStoria Film Festival 2023 va a Marina Piperno per avere lasciato un’impronta indelebile nel cinema italiano d’autore e per avere tramandato una lezione professionale irripetibile a chi le si è affiancata nel tempo”.