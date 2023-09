Dai Coma Cose agli chef stellati: ecco gli eventi collaterali della Barcolana

TRIESTE - Il concerto dei Coma Cose, gli chef stellati al Castello di San Giusto, l'iniziativa letteraria "Un mare di racconti" e l'incontro con il grande skipper Paolo Rizzi, questo e altro nel calendario di eventi collaterali della Barcolana 55. Il calendario di eventi, patrocinati dal Comune, è stato presentato oggi alla presenza dell'assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, alla presenza del presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz insieme al giornalista e scrittore Alessandro Mezzena Lona, ideatore e direttore di “Un Mare di Racconti”, il segretario generale della Fondazione CRTrieste, Paolo Santangelo e lo skipper Paolo Rizzi.

Gli eventi iniziano con il concerto dei Coma Cose, popolare gruppo indie più volte in gara al festival di Sanremo, in piazza Ponterosso il 29 settembre. Molti gli interventi gratuiti in svariati spazi del Comune, tra cui il castello di San Giusto, che sarà la cornice di Barcolana Sea Chef presented by Prosecco DOC (il 4 ottobre alle ore 20), alla presenza di rinomati chef stellati. Immancabile il festival letterario “Un Mare di Racconti”, che si svolgerà dal 4 al 7 ottobre al Magazzino delle Idee. Domenica 1° ottobre alle ore 19.00 all’auditorium del Museo Revoltella lo skipper Paolo Rizzi, intervistato dal giornalista e scrittore Pietro Spirito, racconterà la sua avventura con Vento Fresco, vincitore della Barcolana 1973 e lunedì 2 ottobre alle ore 18.00 presso Sala Comunale d’arte di Piazza dell’Unità d’Italia sarà inaugurata la mostra “Vento Fresco Rewind”. Infine, la Fanfara della Marina Militare ritornerà a Trieste il 7 ottobre alle ore 11 in piazza dell’Unità d’Italia.