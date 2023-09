Eventi, incontri e convegni: Trieste festeggia i 100 anni de La coscienza di Zeno

TRIESTE - Poche città hanno il privilegio di identificarsi visceralmente con gli aedi che hanno saputo coglierne l’essenza e trasfigurarla in opere letterarie diventate caposaldo della letteratura internazionale: fra Trieste e La coscienza di Zeno esiste un’intima corrispondenza di sensi, un’affinità insieme genetica ed elettiva, un filo rosso carsico eppure tangibile che affiora fra le pagine del romanzo probabilmente più iconico del Novecento, italiano e mitteleuropeo.

La coscienza di Zeno compie cent’anni nel 2023 e, come in una macchina del tempo, ci proietta a ritroso verso il maggio 1923 che salutò la pubblicazione su carta, per l’editore Cappelli di Bologna, di uno dei capisaldi del modernismo letterario. Per questo le istituzioni culturali triestine, dall’Amministrazione comunale all’Università, dal Museo Sveviano alla rete biblioteche, hanno voluto riunirsi in un “dream team” che abbraccia i teatri cittadini e le scuole, i docenti e gli studenti, per lambire e coinvolgere i lettori de La coscienza di Zeno. Il progetto – che nei prossimi tre mesi celebrerà l’anniversario come una festa pubblica e diffusa – è stata presentata oggi in una conferenza stampa.

Spiccano nel programma due convegni di livello internazionale, a metà ottobre e nel mese di dicembre – in coincidenza con il compleanno di Svevo – capaci di far convergere su Trieste i maggiori studiosi italiani e internazionali della sua opera. Ma non solo. La celebrazione abbraccia l'arte e la cultura in tutte le sue forme: mostre, produzioni e anteprime teatrali, passeggiate letterarie e narra-turistiche, incontri nei caffè e locali del centro storico. E poi, un tocco di modernità: maratone di lettura e persino MEME-trasposizioni dell'opera, ideate e prodotte dagli studenti di tutta Italia. E, per rendere l'esperienza ancora più personale, i lettori sono invitati a condividere sui social le loro memorie e impressioni legate al romanzo. Il centenario di "La coscienza di Zeno" non è solo un'occasione per ricordare un grande romanzo, ma anche per riscoprire e celebrare la profonda relazione tra un'opera letteraria e la città che le ha dato ispirazione.