Il mondo del volontariato triestino incontra i cittadini sul web: al via gli incontri gratuiti

Proseguono le iniziative del progetto “Volontariamente: cultura, generazioni, salute” promosse da un gruppo di associazioni triestine afferenti al Coordinamento Territoriale d’Ambito Unione Giuliana. Si tratta di un ciclo di appuntamenti on line e in presenza in cui le associazioni, in base alla propria specifica competenza, propongono temi diversi e presentano le proprie attività, per far conoscere il mondo del volontariato alla città. Nel ventaglio di iniziative gratuite, la cittadinanza potrà trovare argomenti di interesse sia per i temi proposti (cultura, incontro tra generazioni e salute) sia per chi vuole orientarsi per entrare nel vasto mondo del volontariato. Il progetto è sostenuto dal Centro Servizi Volontariato FVG. Il nuovo calendario, da maggio a luglio 2021, è disponibile al link www.csvfvg.it/volontariamente/