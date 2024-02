Il vero amore non finisce mai: come richiedere la riconciliazione dei coniugi a Trieste

Quali sono le procedure legali per tornare insieme dopo una separazione? Per fare cessare una separazione basta quella che in modo tecnico viene definita “riconciliazione”. La riconciliazione dei coniugi non è altro che la decisione presa da entrambi di continuare il matrimonio. I coniugi, separati legalmente, possono dichiarare la loro avvenuta riconciliazione direttamente all’ufficiale di stato civile del comune presso cui il matrimonio è stato celebrato o trascritto, se celebrato all'estero.

Riconciliazione al Comune di Trieste: come fare

Anche a Trieste è possibile richiedere il seguente servizio e possono farlo tutti i cittadini che hanno l'atto di matrimonio registrato presso il Comune di Trieste.

I coniugi interessati dovranno richiedere un appuntamento via mail, scrivendo all’indirizzo divorzi@comune.trieste.it e allegando copia del documento di identità in corso di validità di entrambi. Entrambi i coniugi dovranno presentarsi personalmente all’appuntamento comunicato dall’ufficio, muniti del proprio documento di identità in corso di validità, e sottoscriveranno entrambi dinanzi all’ufficiale di stato civile la dichiarazione di avvenuta riconciliazione. Non sono ammesse procure. L’ufficio provvederà alle relative annotazioni nei registri di stato civile.

Documenti necessari

L’ufficio fornisce, caso per caso, le indicazioni necessarie prima dell’appuntamento. La “Dichiarazione di riconciliazione” allegata deve essere firmata in autografo dinanzi all’ufficiale di stato civile oppure con firma digitale. Per la dichiarazione di riconciliazione, l’atto di matrimonio dei coniugi deve essere registrato o trascritto presso il Comune di Trieste. In questo modo sarà possibile ottenere l'atto di riconciliazione davanti all’ufficiale di stato civile. Il servizio potrà essere reso entro 45 giorni dalla richiesta e non ha nessun costo.

Informazioni utili e contatti

Sede Ufficio Separazioni, Divorzi, Riconciliazioni - Passo Costanzi, 2 - piano 2, stanza 213. E-mail divorzi@comune.trieste.it; telefono: 040 6757037.



