Bonus trasporti: al via le domande a Trieste

Da oggi, lunedì 17 aprile, è nuovamente possibile richiedere il bonus trasporti per acquistare un abbonamento per il servizio di trasporto pubblico locale di Tpl Fvg. Il bonus può unicamente essere richiesto tramite l’apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali disponibile a questo link.

Come funziona e come fare domanda

Per richiedere l'agevolazione è necessario essere in possesso dello Spid o della carta d’identità elettronica (Cie), Tpl Fvg non può in alcun modo intervenire né assistere i clienti nella richiesta del bonus.

Il bonus, dell’importo massimo di 60 euro, è nominativo e personale ed è riservato a chi nel 2022 abbia conseguito un reddito complessivo non superiore ai 20 mila euro lordi, potrà essere speso unicamente attraverso la piattaforma di webticketing di Tpl Fvg o presso le biglietterie aziendali Core. Gli acquisti saranno possibili a partire da mercoledì 26 aprile, non sarà possibile acquistare abbonamenti con il bonus trasporti prima di questa data, indipendentemente dal canale di acquisto.

Il bonus può essere utilizzato per acquistare un solo abbonamento al mese in un’unica soluzione, la misura sarà attiva fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili. Per maggiori informazioni, sulla piattaforma del Ministero è disponibile un’apposita sezione di domande e risposte. Per chi intenda utilizzare il bonus per acquistare un abbonamento online, in fase di richiesta è sempre necessario selezionare l’operatore "Arriva Udine", indipendentemente dal tipo di abbonamento e dall’area geografica di pertinenza. L’operatore "Arriva Udine" va quindi selezionato sia per gli abbonamenti urbani di Trieste Trasporti e sia per quelli urbani, extraurbani o misti di Apt Gorizia, Atap Pordenone e Arriva Udine. Chi invece intende utilizzare il bonus per acquistare un abbonamento presso la biglietteria aziendale di via dei Lavoratori 2 a Trieste deve selezionare sulla piattaforma del Ministero l’operatore Trieste Trasporti.

Per evitare file e lunghe attese, è sconsigliato rivolgersi alla biglietteria aziendale di via dei Lavoratori, tutte le operazioni si possono infatti fare online. In nessun caso è prevista la possibilità di utilizzare il bonus presso le rivendite sul territorio o per acquistare titoli dalle emettitrici automatiche.