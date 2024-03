Abbonamenti agevolati per persone con invalidità o disabilità: richieste, rinnovo e rivendite autorizzate

Gli abbonamenti agevolati sono abbonamenti rilasciati alle persone con disabilità o con invalidità in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23. Valgono 12 mesi solari e consentono di viaggiare sull’intera rete del servizio urbano indicato sull’abbonamento oppure, nel caso l’abbonamento riguardi il servizio extraurbano, su un massimo di cinque percorsi scelti dal cliente.

Il costo annuale degli abbonamenti agevolati è pari all’1,5 per cento della corrispondente tariffa ordinaria. Il costo raddoppia nel caso in cui l’avente diritto abbia bisogno di un accompagnatore.

Come fare richiesta

Per accedere all’agevolazione è necessario rivolgersi allo sportello trasporto pubblico agevolato della Regione Friuli Venezia Giulia, che provvede a certificare il possesso dei requisiti. La richiesta di beneficio può essere presentata esclusivamente online dal sito internet della Regione. I recapiti degli uffici regionali e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili su www.regione.fvg.it.

Una volta certificato il possesso dei requisiti, il cliente può recarsi personalmente presso una delle rivendite convenzionate per acquistare il titolo, portando con sé un documento d’identità. Laddove al beneficiario non fosse possibile recarsi personalmente presso le rivendite convenzionate o presso la biglietteria di Trieste Trasporti, può essere delegato un familiare, l’amministratore di sostegno o l’associazione di categoria a cui il beneficiario appartiene.

Il rinnovo

L’attestazione rilasciata dalla Regione può essere permanente o con rivedibilità: pertanto, nel caso in cui s’intenda rinnovare un abbonamento agevolato, è prima necessario verificare che l’attestazione rilasciata dalla Regione non sia scaduta. Se l’attestazione è in corso di validità, per il rinnovo ci si può direttamente rivolgere a una delle rivendite convenzionate.

Altre informazioni utili

L’abbonamento agevolato è nominativo e personale e riporta esclusivamente il nome del beneficiario. Nel caso il beneficiario abbia diritto a un accompagnatore, il nome di quest’ultimo non viene mai indicato sull’abbonamento. Tuttavia, nel caso sia esercitata tale opzione, il beneficiario è sempre obbligato a viaggiare accompagnato. Dagli abbonamenti agevolati sono sempre escluse le linee marittime.

Le rivendite autorizzate

Le rivendite autorizzate al rilascio di abbonamenti agevolati sono le seguenti:

tabaccheria Diomede (via Baiamonti 56);

tabaccheria Martinelli (via Stock 5/e);

tabaccheria Pesce (via Oriani 8/b);

edicola Mondo (via Giulia 75/3, centro commerciale Il Giulia);

edicola Zaccariotto (via Carducci 36, mercato coperto);

biglietteria aziendale di Trieste Trasporti (via dei Lavoratori 2, dal 10 al 25 di ogni mese, preferibilmente su appuntamento prenotabile via web o tramite call center);

Unione italiana ciechi e ipovedenti (via Battisti 2, lunedì, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30; venerdì dalle 9:00 alle 12:30).

Altre informazioni su: https://www.triestetrasporti.it/it/trasporto-pubblico/agevolazioni/abbonamenti-agevolati.