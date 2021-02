Al mattino nuvoloso, dal pomeriggio schiarite: le previsioni per domani

Un robusto anticiclone mediterraneo mantiene tempo molto stabile sulla regione, portando in quota aria molto mite e secca, da mercoledì anche nei bassi strati

Al mattino nuvoloso, dal pomeriggio schiarite

Martedì 23 febbraio, secondo le previsioni Osmer, sui monti sereno salvo possibili locali nubi basse di notte e di prima mattina nelle vallate prealpine. Su pianura e costa cielo nuvoloso per nubi basse di notte e al mattino; schiarite dal pomeriggio. Probabile formazione di nebbia nelle ore più fredde, specie nella notte su mercoledì.

Cielo sereno, Borino sul Carso

Mercoledì 24 febbraio cielo in genere sereno. Di notte e prima mattina saranno probabili nebbie che in giornata tenderanno a diradarsi fino a scomparire del tutto. Su Carso possibile Borino con atmosfera molto secca e temperature diurne molto miti per il periodo.

Cielo sereno

Giovedì 25 febbraio Cielo sereno. Temperature massime alte per la stagione a tutte le quote. Zero termico a 3200 metri.