Domenica “estiva”, ma da martedì 16 aprile tornano freddo e maltempo

TRIESTE - Weekend di sole e temperature quasi estive, ma non durerà molto: secondo le previsioni di Arpa Fvg, da martedì torna un clima pressoché autunnale, con pioggia, bora forte e minime inferiori ai 10 gradi sulla costa.

Situazione attuale

Un anticiclone caldo si estende dalla Spagna fin oltre le Alpi e manterrà, sulla regione, stabilità e condizioni quasi estive per tutto il fine settimana. La prossima settimana aria fredda proveniente dal Nord-Europa riporterà precipitazioni e un netto calo delle temperature.

Domenica 14 aprile

Al mattino cielo sereno. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, mentre sui monti l'aria si farà più umida e ci potrà essere qualche annuvolamento tra le Prealpi e la Carnia; nel Tarvisiano l'aria sarà invece più secca. Zero termico a quasi 4000 m. Venti di brezza nel pomeriggio.

Lunedi 15 aprile

Al mattino cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Dal pomeriggio sui monti cielo nuvoloso con possibili piogge sparse e forse qualche temporale, in pianura variabile ma non si esclude la possibilità di qualche rovescio verso sera, sulla costa cielo poco nuvoloso con vento da sud moderato.

Martedi 16 aprile

Cielo in prevalenza coperto con qualche schiarita al mattino sulla costa. Precipitazioni intense sui monti, abbondanti in pianura, moderate sulla costa. Possibili temporali. Neve inizialmente sui 2000 metri in abbassamento a 900 dal pomeriggio nelle Carniche e fino a 500 m nelle Giulie. Vento moderato da sud al mattino, da nord sostenuto dal pomeriggio. Temperature in deciso calo con minime in serata. Dalla sera Bora forte.