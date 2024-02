Tornano pioggia e scirocco, in arrivo una perturbazione atlantica

TRIESTE - Nei prossimi giorni è in arrivo una perturbazione atlantica che interesserà anche il Friuli Venezia Giulia. Buona parte delle piogge si concentreranno in occasione del prossimo fine settimana, che coincide con i festeggiamenti per il Carnevale. Per quanto riguarda la nostra regione, l'Osmer prevede possibili e deboli piogge in Carso per la giornata di oggi e giovedì 8 febbraio. Poi da venerdì si potranno verificare anche nevicate (ma solo tra i 1600 e i 1800 metri di altitudine), mentre per sabato 10 febbraio il cielo sarà coperto su tutte le zone della regione con piogge in genere moderate su bassa pianura e costa, da abbondanti ad intense sull'alta pianura e sulla zona montana. Nevicate abbondanti oltre i 1400-1700 m circa. Sulla costa soffierà Scirocco da moderato a sostenuto.