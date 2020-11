Cielo poco nuvoloso, le previsioni per venerdì 27 novembre

Cielo poco nuvoloso

Venerdì 27 novembre, secondo le previsioni Osmer, cielo poco nuvoloso ad ovest, variabile sulle zone orientali dove potranno esserci nubi basse.

Cielo variabile

Sabato 28 novembre cielo da variabile a nuvoloso. Dalla tarda serata soffierà Bora sulla costa.

Cielo sereno e Bora

Domenica 29 novembre c ielo in genere sereno o poco nuvoloso con Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Nel Tarvisiano cielo nuvoloso o nebbia per nubi basse. Temperature in diminuzione.