Arriva la Bora, le previsioni per il weekend

Cielo sereno e Bora

Sabato 9 gennaio, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso per leggere velature; dal pomeriggio cielo variabile per l'arrivo di nubi alte. Soffierà Bora moderata in intensificazione dalla sera.

Cielo variabile e Bora sostenuta

Domenica 10 gennaio di primo mattino cielo variabile, poi cielo sereno; sulla costa soffierà Bora sostenuta, forte in serata.

Soffierà Bora forte

Lunedì 11 gennaio cielo sereno con possibile temporanea nuvolosità sul confine orientale. Soffierà Bora forte sulla costa, moderata in pianura, in attenuazione nel pomeriggio. Al mattino nubi basse o nebbia nel Tarvisiano, dove sarà possibile nevischio.