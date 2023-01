L’inverno alle porte: pioggia e freddo da domenica

Sta per arrivare in Italia l'inverno, con temperature più rigide ma non gelide e leggere nevicate sui monti del Fvg, in cui si registreranno temperature vicine allo zero. Come riporta Il Meteo.it, domenica arriverà sull'Italia il primo di almeno tre fronti freddi. In particolare lo spostamento dell'Anticiclone delle Azzorre verso Ovest favorirà le correnti polari e da domenica 15 gennaio arriveranno correnti più instabili da Nord Nord-Ovest, che favoriranno la formazione di successivi cicloni.

Per quanto riguarda il Fvg, come riporta Arpa, domenica sono previste piogge deboli a partire da est, poi le precipitazioni tenderanno a intensificarsi e a essere più diffuse, con neve moderata in montagna sopra i 600-700 metri nelle aree interne e 800-1000 m sulle Prealpi. A Trieste pioverà dal pomeriggio, dopo svariati giorni di sole, con temperature minime intorno ai sei gradi.