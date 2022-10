Sempre vento da sud, ma senza pioggia: il meteo di domani

Per la giornata di domani domenica 23 ottobre l'Osmer prevede cielo in genere nuvoloso, con una maggiore presenza di sole sulla fascia lagunare e sulle Alpi Giulie. Sulle zone orientali non si esclude qualche debole pioggia locale. Foschie. Per quanto riguarda invece l'inizio di settimana, si prevede nuvolosità variabile, con più sole sulla costa e sul Tarvisiano, e più nubi sulle Prealpi. Dal pomeriggio-sera ulteriore aumento della nuvolosità e probabili piogge sparse, deboli o moderate.