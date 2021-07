Sole e brezza: le previsioni per lunedì 12 luglio

Lunedì un temporaneo promontorio anticiclonico interesserà l'Italia. Martedì una depressione atlantica si porterà sulla Francia richiamando sulla regione correnti mediterranee più umide ed instabili. Mercoledì giungerà aria più fresca.

Lunedì 12 luglio

Lunedì, secondo le previsioni Osmer, bel tempo con cielo in prevalenza sereno e venti a regime di brezza.

Martedì 13 luglio

Martedì cielo in genere poco nuvoloso o velato con vento moderato di Scirocco. In serata e nella notte possibile peggioramento.

Mercoledì 14 luglio

Mercoledì evoluzione ancora incerta. Più probabilmente nella notte avremo qualche rovescio e temporale, in giornata nuvolosità variabile con tempo migliore su bassa pianura e costa. Sui monti nel pomeriggio sarà ancora probabile qualche rovescio e temporale, possibile localmente anche in pianura. Temperature massime in calo.