Meteo, ondata di gelo dalla Russia

Nelle prossime ore l'area mediterranea sarà raggiunta da masse di aria fredda provenienti dall'Europa orientale, con conseguente approfondimento di un'area di bassa pressione. In Italia ci sarà un generale e sensibile calo delle temperature e a un peggioramento del tempo di stampo invernale sulle isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Da oggi l'aria gelida investirà gran parte dell'Italia con maltempo su Appennino centrale e sulla Sardegna con nevicate fino a quote molto basse. Entro metà settimana la formazione di un ciclone sulla Sicilia, favorirà una fase di maltempo diffusa al Centro-Sud con piogge e nevicate fino a quote collinari, localmente anche abbondanti.

In Fvg

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico su pianure meridionali e pianure settentrionali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Prealpi e Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali e zero termico nell'intorno di 550 metri. Mare mosso.

Le previsioni

A partire da ieri, domenica 5 febbraio, irrompe aria molto fredda proveniente dalla Russia che farà piombare le regioni del Triveneto in pieno inverno dal punto di vista delle temperature per tutta la prossima settimana. Tuttavia non sono attese grandi conseguenze dal punto di vista dei fenomeni eccetto per annuvolamenti irregolari specie tra prealpi e pedemontane associati a debole nevischio. Info su 3bmeteo.it.