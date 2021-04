Arriva la Bora: le previsioni per il weekend

Un debole fronte freddo passerà nella notte tra venerdì e sabato; in seguito affluirà aria un po' più fredda ma ancora secca. Martedì giungerà un deciso fronte freddo.

Cielo variabile e Bora

Sabato 3 aprile, secondo le previsioni Osmer, nella notte possibile qualche rovescio, poi cielo da variabile a poco nuvoloso con qualche maggiore annuvolamento sulle Prealpi nel pomeriggio. Su pianura e costa soffierà Bora moderata, a tratti sostenuta. In montagna vento moderato da nord o nord-est con temperature in decisa diminuzione in quota.

Cielo sereno e temperature in calo

Domenica 4 aprile al mattino cielo sereno con Bora moderata sulla costa; nel pomeriggio cielo poco nuvoloso o variabile con venti di brezza. Temperature in calo.

Cielo poco nuvoloso, pioggia nella notte

Lunedì 5 aprile al mattino poco nuvoloso e fresco; dal pomeriggio aumento della nuvolosità e vento da sud sulla costa. In serata probabili precipitazioni in Carnia con neve sui 1000 metri circa. Nella notte piogge anche su pianura e costa e quota neve in calo.