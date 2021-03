Cielo sereno, le previsioni per mercoledì 3 marzo

Cielo sereno

Mercoledì 3 marzo, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno, in giornata probabilmente compariranno lievi velature. In serata sulla pianura sarà possibile la formazione di locali foschie

Cielo variabile

Giovedì 4 marzo cielo da variabile o poco nuvoloso. Possibili foschie o nebbie di notte e al mattino.

Nuvoloso e Bora

Venerdì 5 marzo nuvolosità variabile con possibili deboli piogge sparse, più probabili sui monti e dalla sera anche su pianura e costa. Nevicate oltre 800-1000 m circa. In serata soffierà Bora da sostenuta a forte sulla costa.