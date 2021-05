Cielo nuvoloso al mattino, piogge lievi e Bora nel pomeriggio

Sabato un moderato fronte freddo, proveniente dall'Austria, valicherà le Alpi interessando maggiormente la zona montana della regione. Domenica affluiranno in quota correnti più secche e stabili da nord.

Sabato 29 maggio

Sabato, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza nuvoloso anche se sarà possibile qualche schiarita; dal pomeriggio possibile qualche locale pioggia e soffierà Bora in genere moderata. In serata tempo più stabile.

Domenica 30 maggio

Domenica al mattino cielo sereno con Bora moderata tendente ad attenuarsi. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso ad est mentre sulla fascia lagunare avremo prevalenza di sereno con venti di brezza.

Lunedì 31 maggio

Lunedì cielo in genere variabile, poco nuvoloso sulle zone orientali di pianura e costa. Sulle Prealpi Carniche possibile qualche breve pioggia.