A San Valentino arrivano pioggia e neve in tutta la regione

Le previsioni meteo per il week end in Friuli Venezia Giulia vedono il passaggio di una debole perturbazione per la giornata di venerdì nella quale però non sono previste piogge ma solo nuvolosità più o meno intensa. Sabato e domenica ancora tempo soleggiato con temperature in calo e gelate mattutine anche in pianura. Per il 14 febbraio, San Valentino, è previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà pioggia a tratti anche abbondante su tutta la regione con nevicate in montagna oltre i 500 metri di altitudine. Ci sarà anche un deciso rinforzo dei venti.