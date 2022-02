Cielo coperto, deboli piogge in serata: le previsioni per San Valentino

Cielo coperto, deboli piogge in serata

Lunedì 14 febbraio, secondo le previsioni Osmer, di primo mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso con brinate. Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità e dal pomeriggio cielo in prevalenza coperto, con possibili piogge sparse in genere deboli in serata sulle zone orientali. Possibili foschie.

Pioggia

Martedì 15 febbraio cielo in prevalenza coperto con piogge da moderate ad abbondanti, possibili anche rovesci temporaleschi. Soffierà vento da sud moderato, in attenuazione nel pomeriggio. Dal pomeriggio attenuazione anche delle precipitazioni e in serata sarà possibile la formazione di foschie o nebbie in pianura.

Cielo variabile

Mercoledì 16 febbraio cielo da poco nuvoloso a variabile. Sarà possibile la formazione di foschie o locali nebbie in pianura, specie nelle ore notturne.